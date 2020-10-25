Более 60 домов построили в Москве по программе реновации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 21 тысячи участников программы реновации в Москве заселились в новые квартиры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе построено более 60 домов по программе реновации.

— Построены 67 домов, из которых 58 переданы в разных районах под заселение, еще 179 — в процессе строительства, под сотню — проектируются, — пояснил заммэра в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что программа реновации полностью обеспечена финансированием.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В нее включены 5174 дома — примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Новое жилье получат более миллиона человек.

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