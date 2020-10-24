Более 600 социальных объектов построили в Москве с 2011 года
С 2011 года в столице построили более 600 социальных объектов. Об этом в субботу, 24 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, почти за десять лет в столице построено свыше 100 школ и около 300 детских садов. Кроме того, за это время ввели в эксплуатацию примерно 200 социальных объектов различного назначения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Бочкарев добавил, что с 2011 года в городе возвели 100 объектов здравоохранения и около 90 спортивных сооружений.
Ранее стало известно, что в Рязанском районе Москвы в рамках программы реновации построят детский сад и две школы.
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