Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

Детский сад и две школы построят по программе реновации в Рязанском районе. Об этом в среду, 21 октября, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, местные жители будут обеспечены всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Всего в Рязанском районе новые квартиры получат жители 72 сносимых домов. В настоящее время уже подобраны четыре стартовые площадки.

Напомним, что программа реновации была утверждена в 2017 году. На данный момент подобраны 464 стартовые площадки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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