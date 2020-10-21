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Еще один микрорайон обновят по реновации в Южном Тушине
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Еще один микрорайон обновят по реновации в Южном Тушине

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Аэродромная улица Карта всех событий

Восьмой микрорайон в столичном районе Южное Тушино планируется обновить по программе реновации. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в программу реновации вошли дома, большая часть которых была построена с 1958 по 1967 годы. На их месте появится новая современная застройка.

В рамках проекта планируется строительство детского сада на 150 мест на Аэродромной улице. Кроме того, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Дворы микрорайона благоустроят. Рабочие установят новые детские и спортивные площадки.

В рамках проекта также реконструируют улицу Фабрициуса, сообщает Интерфакс.

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