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Специалисты проверят строительство дома по реновации в Северном Бутове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты проверят строительство дома по реновации в Северном Бутове

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Феодосийская улицаКарта всех событий

Специалисты Мосгосстройнадзора осмотрят ход строительных работ жилого дома по программе реновации в Северном Бутове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 21 октября.

Уточняется, что проверка пройдет в здании по адресу Феодосийская улица, владение 7, корпус 1. На данный момент там ведутся фасадные и отделочные работы, специалисты прокладывают внутренние коммуникации.

Дом по реновации рассчитан на 230 квартир, около здания организуют парковку на 120 мест.

— Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с центром экспертиз (ЦЭИИС) в ходе проверки на этом объекте оценят качество выполненных работ, проведут 23 инструментальных исследования и измерения, — сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Инспекторы проверят монтаж фасада, окон, а также качество герметизирующих материалов. Планируется оценить звукоизоляцию внутренних перегородок, качество напольного покрытия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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