Детсады, школы и ФОК построят по реновации в Нагорном районе Москвы
Две школы и три детских сада планируют построить в Нагорном районе столицы. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Также в районе планируют возвести досуговое учреждение и физкультурно-оздоровительный комплекс.
— Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».
Глава департамента уверен, что пользу от реновации ощутят не только переселенные москвичи, но и жители всего Нагорного района, так как инфраструктура будет доступна и для них тоже.
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