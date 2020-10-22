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Более 50 социальных объектов за счет инвесторов ввели в ТиНАО за восемь лет
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Более 50 социальных объектов за счет инвесторов ввели в ТиНАО за восемь лет

Виктория Родимкина

Город

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы с 2012 года было введено в эксплуатацию более 50 социальных объектов за счет инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы в четверг, 22 октября.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что всего в ТиНАО было построено более 80 социальных объектов, в частности 50 детских садов, 19 школ и 12 объектов здравоохранения.

— Школы, детские сады, больницы и поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию они полностью обеспечиваются оборудованием и мебелью, — сказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что инвесторы за два года построят еще 5 поликлиник, 12 школ и 18 детский садов в Новой Москве. На данный момент они строят около 20 соцобъектов, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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ТиНАОсредства инвесторовВладимир Жидкин
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