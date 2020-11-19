Правительство приняло решение об отмене документации при стройке части дорог в РФ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правительством России принято решение об отмене обязательной документации при строительстве дорог отдельных категорий. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, теперь дороги четвертой и пятой категорий можно строить без градостроительной документации и разрешения на строительство. Речь идет о сельских дорогах и подъездных путях.

Хуснуллин отметил, что за счет подобных мер получиться сократить сроки реализации многих проектов от полугода до года, передает РИА Новости.

Ранее Хуснуллин рассказал, что движение по четвертому пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) собираются открыть до конца 2020 года.

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