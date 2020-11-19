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Хуснуллин: Льготная ипотека обошлась бюджету в 140 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Хуснуллин: Льготная ипотека обошлась бюджету в 140 миллионов рублей

Кирилл Николаев

Общество

Программа льготной ипотеки, на которую в бюджете было отведено шесть миллиардов рублей, в итоге обошлась в 140 миллионов рублей. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, программа ипотеки под 6,5 процента годовых позволила привлечь в строительную отрасль почти 800 миллиардов рублей. Хуснуллин назвал эту программу успешной в экономическом, социальном и политическом планах. Именно поэтому было принято решение о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о необходимости составить опорную сеть всех дорог России. По его словам, данные меры необходимы для понимания федеральных, региональных и муниципальных сроков строительства, чтобы они были увязаны.

Читайте также: Правительство приняло решение об отмене документации при стройке части дорог в РФ

Марат Хуснуллинльготная ипотекаРоссия
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