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СМИ: ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти с января
Фото: twitter.com/mfame_guru

СМИ: ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти с января

Виктория Родимкина

Экономика

ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти — с января на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций в четверг, 3 декабря.

— Согласованное решение — повышение добычи на 500 тысяч баррелей в стуки с января. Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке, — сказал источник агентства.

Он отметил, что последующий рост добычи будет зависеть от рыночных условий, но составит не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее сообщалось, что на встрече 3 декабря ОПЕК+ должен был дать окончательный ответ, наращивать ли ему добычу нефти почти на два миллиона баррелей в сутки с начала следующего года.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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