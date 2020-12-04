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Стилист Рогов объяснил, как правильно выбрать и с чем носить женский пуховик
Фото: instagram.com/alexandrrogov

Стилист Рогов объяснил, как правильно выбрать и с чем носить женский пуховик

Виктория Федотова

Общество

Стилист Александр Рогов объяснил, как правильно выбрать пуховик и с чем его носить. По его словам, сейчас очень моден скандинавский стиль. Если раньше он ассоциировался с функциональностью и минимализмом, то сегодня представление об этом стиле появился.

— Сейчас там появляются и яркие краски, и необычные сочетания, и эклектика. Удобства и функциональность при этом сохраняются, — отметил стилист.

В моде пуховики-одеяла, пуховики в стиле 70-х, объемные пуховики с дизайнерскими деталями, куртки, которые похожи на одежду рабочих, очень актуальны.

— С объемными и длинными пуховиками отлично сочетаются не только джинсы и обувь на плоском ходу, пуховик отлично списывается в модные комплекты. Их можно надевать с брюками с низкой посадкой, они сейчас очень популярны, сочетать образ с монохромным топом и жакетом, добавляя акцент в виде шарфа, — объяснил Рогов.

По его словам, однотонные пуховики хорошо сочетаются с яркой одеждой, плиссированными юбками и высокими сапогами на каблуках. Стилист призвал сочетать многослойность, помнить, что в моде монохромные цвета и оверсайз.

Рогов напомнил. что в моде стеганые сумки.

Видео опубликовано на YouTube.

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