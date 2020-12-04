Курс евро опустился ниже 90 рублей
Курс евро упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, опубликованные в пятницу, 4 декабря.
Отмечается, что евро снизился до 89,98 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 26 ноября 2020 года, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 74 рублей. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 2 сентября 2020 года.
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