Курс евро опустился ниже 90 рублей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс евро упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, опубликованные в пятницу, 4 декабря.

Отмечается, что евро снизился до 89,98 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 26 ноября 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 74 рублей. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 2 сентября 2020 года.

Читайте также: «Денег стало много»: эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля