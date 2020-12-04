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Курс евро опустился ниже 90 рублей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс евро опустился ниже 90 рублей

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, опубликованные в пятницу, 4 декабря.

Отмечается, что евро снизился до 89,98 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 26 ноября 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 74 рублей. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 2 сентября 2020 года.

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