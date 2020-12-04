«Денег стало много»: эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля

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Сделка ОПЕК+ и новости о вакцинах привели к тому, что в последние дни на торговых площадках наблюдается рост активов. Рубль также укрепляется по отношению к доллару, обновляя сентябрьские максимумы, нефть марки Brent вплотную приблизилась к 50 долларам за баррель. О том, что будет с российской национальной валютой и как долго продлится «праздник» на финансовых рынках, «Вечерняя Москва» поговорила с профессором НИУ ВШЭ, инвестиционным банкиром Евгением Коганом.

По его словам, сейчас укреплению рубля способствует ослабление доллара по отношению ко многим мировым валютам. Специалист обращает внимание на то, что сам индекс американской валюты (DXY) за последние несколько месяцев снизился более чем на 10 процентов — с 102,99 пункта 19 марта до 90,60 к 4 декабря, и это падение очень существенное.

— Доллар слабеет по всему миру. И относительно евро, и относительно британского фунта, и относительно таких товарных валют, как рубль, канадский и австралийский доллар. Он слабеет относительно технологических валют, таких как тайваньский доллар или израильский шекель, — констатирует эксперт.

В то же время он отмечает, что ослабление доллара очень выгодно США, поскольку стимулирует американский экспорт, что чудовищно бьет по экономике Китая, Европы и других стран.

— Потому что, если у вас стоит выбор, купить автомобиль, произведенный в Европе или в Америке при курсе 1,25–1,30 евро к доллару, вы будете покупать его в США. И, я думаю, европейцы скоро начнут реагировать. Как? Неизвестно. Возможно, снижать ставки, но реакция точно последует. А американцы, как всегда, выкрутятся за чужой счет, — объяснил эксперт.

Он напомнил, что еще недавно пара «евро — доллар», а, судя по графикам, это было две недели назад, торговалась на уровне 1,18–1,19 за одну единицу европейской валюты. А 4 декабря евро к доллару торгуется на отметках 1,21–1,22 — на два процента выше, и это очень много для мировой экономики, фиксирует собеседник «ВМ».

По прогнозам эксперта, европейцы начнут предпринимать попытки не дать укрепиться своей валюте уже с отметок 1,24–1,25 за доллар. И если аналитики портала Finanz.ru полагают, что битва печатных станков Европой проиграна, то, с точки зрения профессора НИУ ВШЭ, она еще даже не началась.

Как рассказал Коган в беседе с журналистом «ВМ», на фоне всех этих событий в ближайшее время курс российской валюты будет на уровне 74–76 за доллар, а затем чуть изменится.

— Возможно, к концу года ощутим легкую слабость — до 77–78, не более того. А в следующем году я жду укрепления рубля до 71 или даже 69 за доллар, — предрек специалист.

На рынках, отмечает финансист, сейчас вообще идет тотальный risk on.

— Денег стало настолько много, что к реальной экономике это имеет весьма опосредованное отношение. Растут цены на нефть, драгметаллы, акции. Та же медь с марта подорожала чуть ли не в два раза, а это серьезный индикатор будущего экономического роста. Золото не растет, но растет платина, используемая не только при производстве украшений, но и в промышленности. В какой момент ситуация немного охладится, я не знаю. Может, завтра, может, через неделю, может, после Нового года, может, эта вакханалия продлится месяц. Пока нам стоит ждать роста больших колебаний. Потому что сейчас экономика и финансовые рынки очень сильно разлажены, — объяснил специалист.

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