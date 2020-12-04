Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рубль обновил трехмесячный максимум к доллару
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Рубль обновил трехмесячный максимум к доллару

Юлия Курганова

Экономика

После решений ОПЕК+ курс рубля вырос к доллару и к евро, он обновил максимумы к доллару со 2 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 21:59 по московскому времени снижается на 68 копеек — до 74,39 рубля. Ранее в четверг, 3 декабря, он опускался до 74,26 рубля. Курс евро тоже снижается на 59 копеек, составляя 90,29 рубля.

Отмечается, что рост западных фондовых индексов и курсов «развивающихся» валют оказывает дополнительную поддержку рублю.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что доллар ушел ниже поддержки, которая расположена на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, передает РИА Новости.

Цены на нефть из-за проходящего заседания ОПЕК+ продолжают находиться выше 48 долларов, а санкционное затишье добавляет рублю уверенности, добавил Александр Бахтин из компании «БКС мир инвестиций».

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти — с января на 500 тысяч баррелей в сутки. Последующий рост добычи будет зависеть от рыночных условий, но составит не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Читайте также: Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

курс рублякурс доллараМосковская биржа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте