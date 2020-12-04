Рубль обновил трехмесячный максимум к доллару

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

После решений ОПЕК+ курс рубля вырос к доллару и к евро, он обновил максимумы к доллару со 2 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 21:59 по московскому времени снижается на 68 копеек — до 74,39 рубля. Ранее в четверг, 3 декабря, он опускался до 74,26 рубля. Курс евро тоже снижается на 59 копеек, составляя 90,29 рубля.

Отмечается, что рост западных фондовых индексов и курсов «развивающихся» валют оказывает дополнительную поддержку рублю.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что доллар ушел ниже поддержки, которая расположена на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, передает РИА Новости.

Цены на нефть из-за проходящего заседания ОПЕК+ продолжают находиться выше 48 долларов, а санкционное затишье добавляет рублю уверенности, добавил Александр Бахтин из компании «БКС мир инвестиций».

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти — с января на 500 тысяч баррелей в сутки. Последующий рост добычи будет зависеть от рыночных условий, но составит не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

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