Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро расчетами «завтра» снизились на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в четверг, 3 декабря.

Так, на 19:00 по московскому времени курс доллара снизился на 59,52 копейки и составил 74,93 рубля. При этом во время торгов цена доллара колебалась в диапазоне 74,31–75,41 рубля. Всего на ЕТС заключили 63 024 сделки.

Курс евро снизился на 26,42 копейки и составил 90,94 рубля. Число заключенных на ЕТС сделок достигло 6687.

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