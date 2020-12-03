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Курс доллара на Мосбирже упал до 75 рублей впервые с 18 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара на Мосбирже упал до 75 рублей впервые с 18 сентября

Юлия Ямпольская

Экономика

В четверг, 3 декабря, доллар на торгах на Московской бирже опустился до 75 рублей. Эту отметку американская валюта достигла впервые с 18 сентября 2020 года.

Уточняется, что курс евро слабо растет из-за ослабления на форексе.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:50 по московскому времени четверга снижается на семь копеек и составляет 75 рублей, курс евро повышается на девять копеек — до 90,96 рубля.

Доллар на форексе теряет к евро около 0,1 процента. Февральский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,56 процента — до 47,98 доллара за баррель.

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