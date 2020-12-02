Эксперт назвал самые выгодные валюты 2020 года

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Лидером среди 36 ключевых мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года стала шведская крона. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По словам специалиста, лидерство шведской валюты объясняется отказом властей государства от жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции — это не принесло существенного ущерба экономике Швеции. В итоге национальная валюта за 11 месяцев продемонстрировала рост по отношению к доллару более чем на девять процентов.

Китайский юань за тот же период вырос к доллару почти на шесть процентов и поднялся в рейтинге 36 основных мировых валют с 12-го на пятое место. Бабин объясняет это реакцией на предварительные итоги выборов президента США и уменьшение рисков ужесточения торговой войны.

При этом эксперт рекомендует не спешить конвертировать валютные накопления из американских долларов: в долгосрочной перспективе у валюты США больше шансов на нейтральную динамику и даже укрепление.

Перевод накоплений из долларов в другие валюты грозит издержками из-за разницы курсов и комиссий. Кроме того, маловероятно, что многим россиянам доступны финансовые инструменты, номинированные в валютах, отличных от доллара и евро, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее экономист Алексей Коренев заявил, что в ближайшее время курс российского рубля будет зависеть от большого ряда факторов, в том числе от санкций, которые может ввести кандидат в президенты США Джо Байден.

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