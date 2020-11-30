Байден определит судьбу российского рубля: экономист дал прогноз по курсу нацвалюты

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время курс российского рубля будет зависеть от большого ряда факторов, в том числе от санкций, которые может ввести кандидат в президенты США Джо Байден. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

30 ноября евро подорожал до 91,21 рубля — впервые с 17 ноября. Доллар также вырос на 40 копеек — до 76,25 рубля.

— Курс валют колеблется постоянно под действием огромного количества факторов, зависимости между которыми настолько сложны, что выделить какой-то один решающий момент крайне трудно, — объяснил экономист. — Рубль традиционно зависит от стоимости нефти. Но нефть сейчас стоит дорого, а курс все равно пошел вниз. Также на нацвалюту влияет политика ЦБ и Минфина относительно валютных интервенций, а также риски новых санкций.

Действующий президент США Дональд Трамп ввел ряд новых санкций против России, той же политики обещает придерживаться и Байден после того, как окончательно примет на себя управление страной:

— Собственно, поэтому рубль и будет постепенно снижаться. Да, мы увидим периодические откаты, но неравномерные, связанные с ростом цен на нефть, с увеличением валютных интервенций или с другими разовыми факторами. Все это колебания, на которые не стоит реагировать болезненно, хвататься за корвалол, бежать в обменники. Скажем так: если у вас много миллионов долларов, есть смысл понервничать. А вот если всего пара тысяч, то вы больше потеряете на комиссиях обменных пунктов и на корвалоле.

Еще одной причиной падения рубля в этом году экономист считает крайне дефицитный бюджет, частично покрытый за счет заемных средств:

— Минфин занял огромную сумму — более пяти триллионов. Причем два с лишним — только за шесть последних торговых сессий. Остальная часть дефицита бюджета будет покрываться за счет падения рубля. Правительству невыгодна слишком крепкая нацвалюта, потому постепенно она будет скатываться.

Вместе с тем угадать, когда рубль будет стоить 100, а то и 200 долларов, по мнению Коренева, невозможно. События в мире происходят слишком динамично, мы не можем предсказать, какие еще факторы смогут повлиять на поведение курсов валют.

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