«Оптимистичный сигнал»: для чего странам ОПЕК+ увеличение добычи нефти

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Сделка ОПЕК+, предусматривающая поэтапное увеличение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, внушает большой оптимизм финансовым рынкам, а также говорит о растущем спросе на черное золото, несмотря на пандемию коронавируса. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как рассказал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган, рынок оценивает сделку положительно, котировки нефти марки Brent утром 4 декабря вплотную приблизились к 50 долларам за баррель.

— На фоне того, что сейчас происходит, многие опасались, что договоренности практически не будет. Потому что нефть стоит уже не три копейки. Многие страны начали говорить, что цена для них комфортная, они хотят восстановить те объемы производства и поставок нефти, которые были ранее. А дальше уже возникает дилемма. Все участники соглашения прекрасно понимают, что если какая-то страна увеличит добычу, то останется либо виноватой, либо цены устремятся вниз. Тот компромисс, который был достигнут, выглядит крайне разумно: медленно и печально поднимать объемы добычи, но крайне аккуратно и согласованно. Рынок обрадовался, поняв, что все под контролем, — отметил эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил «ВМ», что текущее соглашение ОПЕК+ свидетельствует о том, что его участники обладают объективными данными о сохранении роста спроса на нефть, но с меньшей динамикой, чем предполагалось ранее.

— На этом фоне глупо было бы не увеличить квоты. Главная задача ОПЕК+ — не просто сократить добычу и придерживать ее на низком уровне, а регулировать добычу ниже уровня спроса для того, чтобы продавались запасы, накопленные в первом полугодии. Если увеличивать сильно добычу, цены опять рухнут. Тот факт, что они решили увеличить квоты, при этом оставляя простор для их снижения, говорит об их оптимистичном взгляде на рынок и на вероятность введения локдаунов, которые ключевым потребителям не кажутся такими жесткими, как весной, — рассказал специалист.

По словам Фролова, скорее всего, цены на нефть Brent перейдут рубеж в 50 долларов за баррель, но затем немного откатятся.

— Здесь действует принцип «два шага вперед — один назад». Когда цена переходит высоту, а затем корректируется. Тем не менее сделка ОПЕК+ — оптимистичный сигнал. Правда, пока все сильно зависит от внешних факторов — мер, которые страны будут предпринимать против распространения коронавирусной инфекции. Все оптимистично и адекватно, происходящее дает позитивный сигнал для рынка, — добавил специалист.

Евгений Коган в свою очередь отметил, что мир очень взаимосвязан: и нефть, и золото, и различные металлы.

— Если посмотреть те же цены на медь, вообще с ума сойти можно. Чуть ли не в два раза подорожала с марта. А это очень серьезный индикатор будущего экономического роста. Что происходит с другими металлами? Золото не растет, а платина просто летит в небо. Потому что это не только драгоценный, но и промышленный металл. Нам пока стоит ждать роста больших колебаний. Потому что сейчас экономика и финансовые рынки очень сильно разлажены, — резюмировал инвестбанкир.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о том, что с января 2021 года нарастят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как уточнил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, постепенно на рынок вернутся дополнительные два миллиона баррелей в сутки.

Между тем после решений ОПЕК+ курс рубля вырос к доллару и к евро, он обновил максимумы к доллару со 2 сентября. Сейчас за одну единицу американской валюты дают чуть больше 74 рублей 30 копеек, за одну единицу единой европейской — 90 рублей 43 копейки, следует из данных торгов на Московской бирже.

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