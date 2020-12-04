Нефть Brent подорожала до 49,65 доллара за баррель на фоне решения ОПЕК+

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В пятницу утром, 4 декабря, мировые цены на нефть растут после решения ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:17 по Москве февральские фьючерсы на сырье Brent дорожали на 1,93 процента — до 49,65 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в январе поднимались на 1,67 процента — до 46,4 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что котировки могут показать рост по итогам уже пятой недели подряд.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

Замглавы правительства РФ Александр Новак впоследствии назвал долю России в общем росте добычи ОПЕК+ в январе.

После объявления решения, принятого ОПЕК+, курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару.

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