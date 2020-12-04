Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Нефть Brent подорожала до 49,65 доллара за баррель на фоне решения ОПЕК+
Фото: pixabay.com

Нефть Brent подорожала до 49,65 доллара за баррель на фоне решения ОПЕК+

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 4 декабря, мировые цены на нефть растут после решения ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:17 по Москве февральские фьючерсы на сырье Brent дорожали на 1,93 процента — до 49,65 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в январе поднимались на 1,67 процента — до 46,4 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что котировки могут показать рост по итогам уже пятой недели подряд.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

Замглавы правительства РФ Александр Новак впоследствии назвал долю России в общем росте добычи ОПЕК+ в январе.

После объявления решения, принятого ОПЕК+, курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару.

Читайте также: ОПЕК+ планирует провести общую встречу 25 июня 2021 года в Вене

нефтьстоимость нефтиОПЕК+
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте