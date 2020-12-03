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ОПЕК+ планирует провести общую встречу 25 июня 2021 года в Вене
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

ОПЕК+ планирует провести общую встречу 25 июня 2021 года в Вене

Юлия Курганова

Экономика

Страны соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+, помимо ежемесячных заседаний, планируют провести в следующем году, 25 июня, общую встречу всех государств альянса в Вене. Об этом сообщается в проекте коммюнике по итогам заседания ОПЕК+.

— Принято решение, что страны ОПЕК и не входящие в альянс проведут министерское совещание в Вене, в Австрии, 25 июня 2021 года, — сказано в проекте.

Также страны-участницы Декларации о сотрудничестве договорились проводить заседания каждый месяц, начиная с января 2021 года, для оценки состояния рынка и решения вопроса о корректировках добычи в следующем месяце, передает РИА Новости.

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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