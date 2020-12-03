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Новак назвал долю России в общем росте добычи ОПЕК+ в январе
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Новак назвал долю России в общем росте добычи ОПЕК+ в январе

Виктория Родимкина

Экономика

Доля России в общем росте добычи ОПЕК+ в январе составит 125 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг, 3 декабря.

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

— Все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тысяч баррелей в январе, доля России составляет в этом 125 тысяч баррелей, — сказал Александр Новак.

По его словам, решение было согласовано с российскими компаниями. Они выразили готовность нарастить добычу нефти при принятии соответствующего решения.

Вице-премьер России отметил, что встреча ОПЕК+, состоявшаяся 3 декабря, была очень успешной и конструктивной, передает радио Sputnik.

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ поблагодарил всех министров, которые приняли участие во встрече.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

Читайте также: СМИ: ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти с января

нефтьАлександр НовакОПЕК+
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