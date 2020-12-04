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Умерла предпоследняя собака Елизаветы II
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Умерла предпоследняя собака Елизаветы II

Кирилл Николаев

В мире

Предпоследний питомец королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Вулкан скончался. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что собака породы дорги (смесь таксы и корги — Прим.«ВМ») умерла несколько недель назад в Виндзорском замке. Причина смерти животного неизвестна. Собака жила с королевой с 2007 года. Все члены королевской семьи очень огорчены смертью питомца.

Теперь у Елизаветы II осталась лишь одна собака по кличке Кэнди. Первую собаку корги по кличке Сьюзан королеве подарили на 18-летие.

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собакаВеликобританияЕлизавета II
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