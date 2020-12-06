Столичные победители «Абилимпикса» рассказали о турнире

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сборная Москвы стала первой на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». Столичные участники завоевали 108 медалей. По числу наград они обогнали остальные регионы и теперь представят страну на международных соревнованиях.

Победители рассказали, какие специальности они выбрали и как проходил конкурс.

Так, например, одной из участниц Алене Коноваловой еще только 15 лет, но она уже одна из лучших в своем деле — девушка победила в номинации «Выпечка хлебобулочных изделий».

— Я с детства сладкоежка, и поэтому меня всегда привлекали хлебобулочные изделия и кондитерская продукция. Больше всего я люблю выпекать шарлотки и пироги — это я прямо обожаю и готовлю буквально через день, а по выходным так меня за уши не оттащить от выпечки, — рассказала Коновалова.

По ее словам, когда ей предложили участие в конкурсе, она пошла тренироваться в пекарню. На соревновании ей надо было приготовить творожную булочку. В оборудованной аудитории участников снимало несколько камер.

— Мне было спокойно: я настроилась на то, что надо готовить, и не обращала внимание на остальное, — вспомнила девушка.

В свою очередь 20-летний Михаил Тышкевич принимал участие в «Абилимпиксе» третий раз. Два раза он пробовал себя как фотограф-репортер, а в 2020 году решил сменить направление на робототехнику и сразу стал одним из лучших — получил серебро.

— С самого детства я любил собирать конструкторы, мне нравилось делать электрические схемы и осваивать компьютер. Свой компьютер я собрал сам, — цитирует участника официальный сайт мэра Москвы.

Он также отметил, что заниматься тем, что действительно любишь, — всегда интересно.

Напомним, «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, задачей которого является повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодого маломобильного населения.

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