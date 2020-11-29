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Мэр Москвы поздравил столичную команду с победой в турнире «Абилимпикс»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы поздравил столичную команду с победой в турнире «Абилимпикс»

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram поздравил столичную команду с победой в шестом национальном чемпионате «Абилимпикс». Данные соревнования проходят среди людей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья.

— У москвичей 108 наград: 70 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей — первое место в общекомандном зачете! — написал Собянин.

Напомним, «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, задачей которого является повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодого маломобильного населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери.

Читайте также: Закрытие чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» прошло в столице

поздравления мэраМоскваСергей Собянин
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