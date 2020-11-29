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Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. Соответствующий пост опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города пожелал, чтобы представительницы прекрасного пола чувствовали любовь, благодарность и заботу близких.

— Здоровья вам, счастья, семейного тепла и благополучия! В городе многое делается для поддержки матерей. Пока вы воспитываете детей, мы заботимся о вас, — написал мэр столицы.

Он подчеркнул, что в Москве оказывается социальная помощь для матерей. Речь идет о единовременных и ежемесячных выплатах, различных льготах, возможности получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации, а также скидках на детские вещи.

— В центрах занятости «Моя работа» и «Моя карьера» есть специальные бесплатные программы для мам, которые хотят получить дополнительное образование, освоить новую профессию, найти подработку или работу на полный день после отпуска по уходу за ребенком, — рассказал глава города.

Он также подчеркнул, что в Москве продолжается строительство детских садов, школ, поликлиник, спортобъектов, чтобы маленьким жителям столицы было комфортно в своем городе.

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