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Сергей Собянин поздравил заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову с днем рождения
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Сергей Собянин поздравил заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову с днем рождения

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье, 29 ноября, на официальном сайте мэра столицы.

Он отметил, что Гребешкова является актрисой большого таланта и обаяния. По словам главы города, она создала такие женские образы, которые полюбились многим зрителям.

— Популярнейшие фильмы с Вашим участием завоевывают сердца новых поклонников кино, — подчеркнул мэр столицы.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В период с 1954 по 1990 год она играла в Театре-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера). Большое количество ролей артистка сыграла в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая.

Зрителям запомнилось ее исполнение роли жены Семена Семеныча Горбункова в «Бриллиантовой руке», супруги инженера Брунса в «12 стульях», жены Горбушкина в комедии «Не может быть!» (1975).

Нина Гребешкова также снялась в фильмах «Доживем до понедельника» (1968), «Дни хирурга Мишкина» (1976), «Расмус-бродяга» (1978), «Слезы капали» (1982) и многих других. Среди ролей последних лет — Кира Михайловна в фильме «Победитель» (2008), баба Саша в «Легенде № 17» (2012).

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