Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Миронова
/ Фото: Антон Кардашов/Агентство городских новостей «Москва»

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Миронова

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного театра наций,народного артиста РФ Евгения Миронова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Глава город подчеркнул, что талант и трудолюбие артиста помогли стать Миронову одним из самых успешных.

— Ваши роли украшают популярные фильмы и аншлаговые спектакли, которые являются гордостью отечественного искусства. Возглавляемый Вами Театр наций задает высокую художественную планку, обогащает культурное пространство Москвы и России, — уточнил мэр столицы.

Актер Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Он начал работу в Московском театре-студии у Олега Табакова в 1990 году. Он сыграл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история» по роману Гончарова, «Матросская тишина» по пьесе Галича, «Звездный час по местному времени» по комедии Николаева, «Страсти по Бумбарашу» по мотивам произведенийГайдара и других.

Народного артиста РФ удостоили многих театральных и кинематографических наград, среди которых премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Ника», «Золотой орел» и другие.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Евгений МироновактерСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте