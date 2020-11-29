Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Миронова

/ Фото: Антон Кардашов/Агентство городских новостей «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного театра наций,народного артиста РФ Евгения Миронова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Глава город подчеркнул, что талант и трудолюбие артиста помогли стать Миронову одним из самых успешных.

— Ваши роли украшают популярные фильмы и аншлаговые спектакли, которые являются гордостью отечественного искусства. Возглавляемый Вами Театр наций задает высокую художественную планку, обогащает культурное пространство Москвы и России, — уточнил мэр столицы.

Актер Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Он начал работу в Московском театре-студии у Олега Табакова в 1990 году. Он сыграл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история» по роману Гончарова, «Матросская тишина» по пьесе Галича, «Звездный час по местному времени» по комедии Николаева, «Страсти по Бумбарашу» по мотивам произведенийГайдара и других.

Народного артиста РФ удостоили многих театральных и кинематографических наград, среди которых премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Ника», «Золотой орел» и другие.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения