Сергей Собянин вручил награды 16 многодетным семьям Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Шестнадцати многодетным семьям столицы вручили знак почета «Родительская слава города Москвы». Награждение провел мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в последние 10 лет число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза. Глава города заявил, что родителей, которые воспитывают по 5 или 10 детей, можно назвать героями.

— Город со своей стороны делает все, чтобы создавать комфортную среду для наших детишек. Несмотря на пандемию, мы продолжаем строить десятки детских садов, реконструировать детские поликлиники, строить неонатальные, перинатальные центры, реконструировать действующие корпуса, — отметил Собянин.

Он добавил, что власти Москвы стремятся создать комфортные условия для существования детей. Сергей Собянин подчеркнул, что столица — «город детства и молодежи», передает РИА Новости.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» учредили в 2009 году. Награду получают родители или усыновители, которые проживают в столице как минимум 10 лет и состоят в браке, который заключен в соответствии с федеральным законодательством. Если семья неполная, один из родителей воспитывает или воспитал пять и более детей, младшему из которых пять лет.

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