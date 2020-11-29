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Закрытие чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» прошло в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Закрытие чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» прошло в столице

Юлия Ямпольская

Город

Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» прошла в Москве. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соревнования проходили в период с 23 по 29 ноября в новом очно-заочном формате. На мероприятии победители номинаций и финалисты чемпионата связывались с ведущими по видеосвязи, награды получали представители регионов-победителей.

— Они проявили свой профессионализм, талант, стали специалистами на рынке труда. И это действительно стимул для вовлечения в это движение новых участников. Многие из них становятся экспертами, а это как раз лишнее подтверждение тому, что это движение, — отметил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Также заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук заявил, что вузы и региональные учебно-методические центры на данный момент являются активными участниками движения «Абилимпикс». Он добавил, что межвузовские соревнования имеют большой потенциал.

Напомним, «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, задачей которого является повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодого маломобильного населения.

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