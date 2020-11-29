Первый еженедельный общегородской онлайн-педсовет прошел в Москве

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Первый общегородской педсовет для учителей в дистанционном режиме состоялся в столице. Уточняется, что такие собрания будут проходить каждую неделю. Они станут новой площадкой, на которой учителя смогут вести прямой диалог с Департаментом образования и науки Москвы, предлагать проекты и профессиональные решения, а также получать ответы на свои вопросы.

В онлайн-педсоветах смогут принять участие по одному преподавателю от каждого образовательного учреждения. Каждую неделю представители школ будут меняться.

Одной из тем первого виртуального педсовета стало развитие цифровой грамотности и культуры в школе для людей любого возраста. Участники обсудили, как перестать бояться высоких технологий и не допустить излишней зависимости учащихся от гаджетов.

Заместитель главы Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева подчеркнула, что необходимо научиться отличать достоверную информацию в интернете от ложной.

— Мы хотим показать новые форматы педсовета, которые коллеги могут брать на вооружение и организовывать в своей школе, сделать педсовет интересным, интерактивным и развивающим, включая интересные лекции, выступления экспертов по острым вопросам, — цитирует Киселеву официальный сайт мэра Москвы.

Темы следующих педсоветов смогут предлагать учителя. Начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Илья Новокрещенов считает, что необходимо обсуждать с педагогами все самое важное, что происходит в системе образования.

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