Горожанам рассказали, как будет развиваться Московская электронная школа

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столичных школах появятся цифровые кураторы проекта «Московская электронная школа». Это упростит работу с сервисом для учителей, школьников и родителей.

Об этом решении рассказали во время круглого стола «Московская электронная школа» (МЭШ).

По словам заместителя директора «ТемоЦентра» Юрия Куприянова, планируется проведение масштабных исследований удобства использования интерфейсов МЭШ. Специалисты будут проводить много тестирований с пользователями, а также собирать предложения по развитию и улучшению проекта.

— Наша команда работает на стыке образования и IT — у нас есть опыт и в том, и в другом. Поэтому мы будем выполнять роль переводчиков — понимая, о чем говорят люди из образования и какие проблемы их волнуют, мы можем перевести это на язык айтишников и объяснить, что нужно сделать и как это сделать удобным, — сказал Юрий Куприянов.

Кураторы соберут аналитику по использованию материалов и функций МЭШ, а также разработают решения, которые сделают работу с сервисом проще, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московские школьники сдали более 430 тысяч домашних заданий в МЭШ.

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