Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школьники Москвы выполнили более 430 тысяч домашних онлайн-заданий 
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Школьники Москвы выполнили более 430 тысяч домашних онлайн-заданий 

Вероника Кузьминова

Город

Столичные школьники за месяц дистанционного обучения сдали более 430 тысяч домашних заданий. Столько работ было выгружено учениками 6-11 классов на платформу «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Чаще всего московские школьники выполняли домашние задания по английскому языку. За месяц в МЭШ прислано более 97 тысяч работ. На втором месте русский язык, на третьем — физкультура. Также столичные педагоги часто задавали работу на дом по математике и биологии — около 47-46 тысяч заданий.

Учителя используют и другие методы тренировки детей. Например, сервис «Яндекс.Репетитор». За месяц педагоги создали там более 200 тысяч заданий, больше всего по алгебре, математике и геометрии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичным школьникам продлили обучение в дистанционном режиме. Такие меры призваны сократить риск заражения коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Свыше трех миллионов уроков провели учителя в МЭШ за месяц дистанционного обучения

домашние заданиядистанционная форма обученияМосковская электронная школа (МЭШ)
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте