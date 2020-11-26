Школьники Москвы выполнили более 430 тысяч домашних онлайн-заданий 

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники за месяц дистанционного обучения сдали более 430 тысяч домашних заданий. Столько работ было выгружено учениками 6-11 классов на платформу «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Чаще всего московские школьники выполняли домашние задания по английскому языку. За месяц в МЭШ прислано более 97 тысяч работ. На втором месте русский язык, на третьем — физкультура. Также столичные педагоги часто задавали работу на дом по математике и биологии — около 47-46 тысяч заданий.

Учителя используют и другие методы тренировки детей. Например, сервис «Яндекс.Репетитор». За месяц педагоги создали там более 200 тысяч заданий, больше всего по алгебре, математике и геометрии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичным школьникам продлили обучение в дистанционном режиме. Такие меры призваны сократить риск заражения коронавирусом.

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