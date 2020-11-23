Свыше трех миллионов уроков провели учителя за месяц дистанционки в МЭШ
В период с 19 октября столичные педагоги провели свыше трех миллионов онлайн уроков для учащихся 6-11 классов в Московской электронной школе (МЭШ).
Больше всего занятий прошло по английскому языку — порядка 580 тысяч, математике и математическим наукам — более 576 тысяч, русскому языку — свыше 322 тысяч.
За этот период школьники, которые обучаются дистанционно, получили более 16 миллионов оценок в электронных журналах МЭШ, которые работают бесперебойно, несмотря на нагрузку. Каждый день к онлайн-занятиям подключаются более 500 тысяч учеников и педагогов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что столичным школьникам продлили обучение в дистанционном режиме. Такие меры призваны сократить риск заражения коронавирусом.
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