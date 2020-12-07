Россиянина осудили из-за бейсболки с изображением конопли

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Жителя Самары осудили из-за того, что он находился в общественном месте в головном уборе с изображением конопли. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда.

Отмечается, сотрудники полиции заметили мужчину в сквере имени Куйбышева. Его обвинили по статье 6.13 части 1 КоАП России в пропаганде наркотических средств. Жителю Самары назначили наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Уточняется, что доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета определил, что именно было изображено на бейсболке у обвиняемого. Он установил, что на кепке изображен лист конопли посевной, которая является наркотическим растением.

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