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Астролог Володина рассказала, в какие даты родились самые удачливые люди
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Володина рассказала, в какие даты родились самые удачливые люди

Анастасия Колоскова

Общество

Звездный астролог Василиса Володина, известная по телепрограмме «Давай поженимся», опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередной пост. Она перечислила список дат, в которые, по ее расчетам, родились любимчики фортуны.

— Необычайно могущественным и удачливым будет тот, кто имеет три, и тот может быть близок к счастью богов, кто имеет четыре планеты, которые расположены каждая в собственном домициле, — процитировала Володина древнего астролога Фирмика Матерна.

Как утверждает Володина, дом в натальной карте определяет успех человека по жизни.

— Планета в домициле — это Солнце во Льве, Луна в Раке, Меркурий в Деве или Близнецах, Венера в Тельце или Весах, Марс в Овне или Скорпионе, Юпитер в Стрельце или Рыбах, Сатурн в Козероге или Водолее, — продолжила астролог.

Далее Володина опубликовала внушительный список дат рождения тех, у кого есть высокие шансы стать везунчиком по жизни. Она предложила подписчикам найти дату своего рождения в списках и описать свои отношения с удачей.

«Сколько вас ни читаю, нет мне счастья и везенья»; «Я считаю себя удачливым человеком, я в списке сегодняшнего поста»; «Я есть в списке, но я невезучая», — отметили в комментариях подписчики астролога.

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