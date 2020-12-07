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Косметолог объяснила, как правильно использовать препараты с гиалуроновой кислотой
Фото: pixabay.com

Косметолог объяснила, как правильно использовать препараты с гиалуроновой кислотой

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-косметолог Наталия Гайдаш объяснила, что препараты с гиалуроновой кислотой есть двух видов: те, которые наносятся на кожу, и те, которые применяются подкожно.

— У гиалуроновой кислоты очень большая молекула. По своим физическим свойствам она не может проникать при нанесении на кожу. Для этого должны быть или какие-то вещества, или включение дополнительных процедур, которые подготавливают кожу для проникновения гиалуроновой кислоты, — заявила врач.

Косметолог отметила, что, если в сыворотке есть специальные проводящие вещества, тогда она может работать, но без них препарат будет бесполезен. Визуально кожа будет выглядеть посвежевшей, но это только внешний визуальный эффект. Насыщения кожи в этом случае не будет.

Максимально эффективны препараты, которые наносятся во время инъекций, и их на рынке большое множество, подчеркнула косметолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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