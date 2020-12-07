Рак кожи «помолодел»: косметолог перечислила способы профилактики онкологии

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Врач-косметолог Наталия Гайдаш заявила, что с 18 лет люди должны следить за изменениями новообразований на коже. Если родинки начинают расти или менять форму, обязательно нужно проконсультироваться у дерматолога и онколога.

— Это касается родинок, бородавок и даже пигментных пятен. Меня иной раз пугает смелость коллег, которые берутся убирать любые пигментные нарушения на коже. Пятно может быть просто последствием воздействия солнца или гормонального сбоя, а может быть началом меланомы. Врач должен уметь разбираться и понимать, можно ли делать человеку пилинги или лучше отправить его на биопсию, — заявила врач.

По ее свалом, нельзя убирать никакие новообразования и пятна без исследования дерматоонколога.

Гайдаш высказалась против загара под ультрафиолетом, автозагар, напротив, не является инициатором роста опухолей. Если у человека нет аллергии, он может использовать автозагар. Проверять родинки, которые вызывают беспокойство и избегать солнца будет лучшей профилактикой меланомы. Это очень важно, поскольку рак кожи «помолодел», его выявляют и у молодых пациентов.

Видео опубликовано на YouTube.

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