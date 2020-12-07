Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рак кожи «помолодел»: косметолог перечислила способы профилактики онкологии
Фото: instagram.com/natagaid

Рак кожи «помолодел»: косметолог перечислила способы профилактики онкологии

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-косметолог Наталия Гайдаш заявила, что с 18 лет люди должны следить за изменениями новообразований на коже. Если родинки начинают расти или менять форму, обязательно нужно проконсультироваться у дерматолога и онколога.

— Это касается родинок, бородавок и даже пигментных пятен. Меня иной раз пугает смелость коллег, которые берутся убирать любые пигментные нарушения на коже. Пятно может быть просто последствием воздействия солнца или гормонального сбоя, а может быть началом меланомы. Врач должен уметь разбираться и понимать, можно ли делать человеку пилинги или лучше отправить его на биопсию, — заявила врач.

По ее свалом, нельзя убирать никакие новообразования и пятна без исследования дерматоонколога.

Гайдаш высказалась против загара под ультрафиолетом, автозагар, напротив, не является инициатором роста опухолей. Если у человека нет аллергии, он может использовать автозагар. Проверять родинки, которые вызывают беспокойство и избегать солнца будет лучшей профилактикой меланомы. Это очень важно, поскольку рак кожи «помолодел», его выявляют и у молодых пациентов.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Дерматолог рассказала, чем опасно сочетание средств для лица и медицинской маски

рак кожимнение экспертакосметология
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Все мнения
О проекте