Дерматолог рассказала, чем опасно сочетание средств для лица и медицинской маски

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Косметолог Полина Колчева заявила, что нанесение жирных средств для лица может травмировать кожу в период пандемии.

— Не рекомендуется под маску наносить жирные средства, потому что создается парниковый эффект. С одной стороны, это способствует раскрытию пор, с другой стороны — нарушению проницаемости кожи: увеличивается проницаемость, поэтому вся бактериальная флора с легкостью проникает в кожу и вызывает воспаления, — сообщила косметолог.

Специалист добавила, что под маской кожа преет, снижая свои барьерные функции, и перестает защищаться от различных патогенных агентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, дерматолог посоветовала пользоваться одноразовыми масками, так как их тканевые альтернативы зачастую делаются из синтетических материалов, по причине чего у человека может развиться аллергический дерматит.

Косметолог уверена, что в период пандемии необходимо менять медицинские маски каждые два часа, чтобы не спровоцировать различные раздражения и аллергию.

Колчева рассказала также, что к врачам стали часто обращаться люди, у которых возникает раздражение за ушами из-за ношения маски на резинке. Чтобы этого не произошло, дерматолог посоветовала носить маски на свободной резинке.

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