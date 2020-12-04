Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дерматолог рассказала, чем опасно сочетание средств для лица и медицинской маски
Фото: pixabay.com/coyot

Дерматолог рассказала, чем опасно сочетание средств для лица и медицинской маски

Захар Чайченко

Здоровье

Косметолог Полина Колчева заявила, что нанесение жирных средств для лица может травмировать кожу в период пандемии.

— Не рекомендуется под маску наносить жирные средства, потому что создается парниковый эффект. С одной стороны, это способствует раскрытию пор, с другой стороны — нарушению проницаемости кожи: увеличивается проницаемость, поэтому вся бактериальная флора с легкостью проникает в кожу и вызывает воспаления, — сообщила косметолог.

Специалист добавила, что под маской кожа преет, снижая свои барьерные функции, и перестает защищаться от различных патогенных агентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, дерматолог посоветовала пользоваться одноразовыми масками, так как их тканевые альтернативы зачастую делаются из синтетических материалов, по причине чего у человека может развиться аллергический дерматит.

Косметолог уверена, что в период пандемии необходимо менять медицинские маски каждые два часа, чтобы не спровоцировать различные раздражения и аллергию.

Колчева рассказала также, что к врачам стали часто обращаться люди, у которых возникает раздражение за ушами из-за ношения маски на резинке. Чтобы этого не произошло, дерматолог посоветовала носить маски на свободной резинке.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснила причину повышенной и пониженной температуры при COVID-19

медицинская маскасовет косметологакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте