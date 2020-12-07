Работу поездов межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево ограничат

Фото: Официальный сайт «Аэроэкспресса»

Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Столичный аэропорт Шереметьево с 8 декабря ограничит работу поездов межтерминального перехода из-за ремонтных работ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Как уточняется, ограничения продлятся до утра 14 декабря. Пассажирам нужно будет ожидать поезда на станции в течение 10 минут.

— В период с 06:00 8 декабря 2020 года до 06:00 14 декабря 2020 года работа межтерминального перехода — подземный поезд между севером и югом аэропорта — ограничивается в связи с проведением плановых ремонтных работ, — отмечается в публикации.

Представители аэропорта извинились перед гражданами за неудобства и призвали их обращать внимание на изменения.

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