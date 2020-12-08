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Власти расширили зону «дальневосточного гектара»
Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Власти расширили зону «дальневосточного гектара»

Виктория Родимкина

Общество

Власти расширили зону «дальневосточного гектара» за счет приграничных районов Забайкальского края. Об этом сообщило правительство региона во вторник, 8 декабря.

Уточняется, что сведения о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ».

— Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых «серых зонах», закрытых от реализации по программе «Дальневосточный гектар», — уточнили в правительстве.

Там добавили, что статус пограничных территорий также будет изменен на «зону использования с особыми условиями», передает РИА Новости.

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в Забайкалье с 1 августа прошлого года. Она была введена после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. На сегодняшний день поступило более девяти тысяч заявок на участие в программе. Оформлять «дальневосточный гектар» будут бесплатно на сайте ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

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