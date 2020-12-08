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«Его интересуют деньги»: отца Децла шокировало поведение внука
Фото из Instagram

«Его интересуют деньги»: отца Децла шокировало поведение внука

Анастасия Колоскова

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После смерти рэпера Децла от остановки сердца на концерте в Ижевске его отец Александр Толмацкий пытался наладить отношения с сыном артиста Тони, однако увидел в действиях мальчика лишь корыстный мотив.

— Я виделся с ним несколько раз, но общением это назвать сложно. Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, это у всей сегодняшней молодежи так, — рассказал Толмацкий в интервью «СтарХиту».

По словам мужчины, внук общался с ними ровно до того момента, как официально вступил в наследство. После этого мальчик обращался к бабушке несколько раз в переписке и то по финансовым вопросам. Он ни разу не навестил родственников и даже не поинтересовался, как их дела и здоровье.

Такое поведение внука Толмацкий объясняет влиянием его матери Юлии Киселевой. Он считает, что женщина привыкла жить за чужой счет.

— Да, если ребенок доброжелательный, ласковый, хочется ему делать подарки, помогать разными способами в решении всех вопросов. Но когда общение становится хамским, подобное намерение у нормальных людей, естественно, пропадает. Поэтому сейчас с моей стороны никакой финансовой помощи Тони нет, — заключил Александр.

Отец Децла заверил, что готов помогать внуку лишь после того, как тот изменит к нему отношение.

Напомним, после гибели Децла между его родителями и женой разразился скандал по поводу наследства. Толмацкий даже потребовал провести ДНК-экспертизу, чтобы удостовериться в том, что Тони действительно является его внуком.

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