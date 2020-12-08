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Янукович попросил суд в Киеве обеспечить для него участие в заседании по его аресту
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год / Фото: youtube.com

Янукович попросил суд в Киеве обеспечить для него участие в заседании по его аресту

Евгения Звощик

В мире

Бывший президент Украины Виктор Янукович попросил Печерский районный суд Киева обеспечить его участие в заседании по рассмотрению ходатайства о заочном избрании ему меры пресечения по делу о Евромайдане. Заседание должно состояться в среду, 9 декабря, по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Leх, представляющего интересы Януковича.

Кроме того, в пресс-службе привели слова адвоката Виталия Сердюка, который заявил, что сторона защиты будет требовать публичного изучения 15 томов материалов, «подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц — представителей постмайданной власти».

Также адвокаты экс-президента высказали требование привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших в данном деле, передает РИА Новости.

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу о Евромайдане и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-главу Украины подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

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