Прокуратура потребовала приговорить Николя Саркози к 4 годам тюрьмы по делу о коррупции

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Прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал BFMTV во вторник, 8 декабря.

Судебный процесс по «делу о прослушке», фигурантом которого является экс-глава Франции, начался в конце ноября. Среди обвиняемых по данному делу также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер.

Для всех фигурантов дела прокуратура потребовала в качестве наказания четыре года тюремного заключения, причем два из них — условно.

Согласно версии следствия, Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако. В обмен экс-президент Франции якобы хотел получить конфиденциальную информацию о другом расследовании. Речь идет о деле, касающемся возможного незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По данным французских СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании в сентябре 2013 года следователи организовали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014-го они выяснили, что политик общался со своим адвокатом по мобильным телефонам, которые были зарегистрированы на вымышленные имена.

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