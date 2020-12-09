Более 40 часов онлайн-тренировок провели для москвичей с октября
В Москве наставники проекта «Спортивные выходные» провели более 40 часов онлайн-тренировок. Горожане могут заниматься йогой, зумбой и скандинавской ходьбой, узнать о правильном выполнении упражнений, здоровом образе жизни и многом другом.
Трансляции ведутся на YouTube-канале проекта.
Ежедневно по будням в 07:00 начинается утренняя зарядка, а в выходные проходят занятия по разным видам спорта.
— Так, в субботу, 12 декабря, на 10:00 запланирована йога. В 12:00 начнется круговая тренировка, а в 14:00 — танцевальная. 13 декабря в 10:00 состоится танцевальная тренировка с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Также участники проекта могут получить персональные советы на индивидуальной Zoom-консультации. Они будут доступны только первым 200 желающим, которые зарегистрируются на сайте.
Подробнее узнать о проекте можно в центрах госуслуг «Мои документы». Инициатива была создана в рамках проекта «Здоровая Москва», в онлайн-формат «Спортивные выходные» перешли в октябре.
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