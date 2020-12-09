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Главный сомнолог России назвал пять причин бессонницы и объяснил, как от нее избавиться
Фото: https://pixabay.com/ru

Главный сомнолог России назвал пять причин бессонницы и объяснил, как от нее избавиться

Виктория Федотова

Здоровье

Главный сомнолог России, профессор Роман Бузунов назвал пять причин нарушения сна. Серьезные расстройства сна может давать депрессия.

— Длительные стрессовые ситуации, все население практически испытывает стресс. Мы имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии коронавируса. Даже для тех, кто не переболел, есть проблема с самоизоляцией и нарушение режима, — пояснил врач.

Лучшим противодепрессивным средством, которое защищает от бессонницы, врач назвал физическую активность.

— Вторая причина того, что человек не высыпается, панические атаки. Человек может забыть об этом, во время сновидений человек может проснуться. Третья возможная причина – изжога и кислый привкус во рту, — заявил врач, отметив, что этим могут страдать люди с гастритом и язвой.

Четвертая причина – апноэ. Это может сократить продолжительность жизни человека на 20 лет. Пятая причина – использование гаджетов. По словам врача, минимум за час до сна стоит убрать телефон, чтобы избежать ночных пробуждений.

Наладить сон поможет соблюдение режима, аэробная нагрузка, отсутствие кофеина во второй половине дня и отказ от излишней информации о коронавирусе. Видео опубликовано на YouTube.

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