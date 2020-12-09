Дело обвиняемых в растратах братьев Магомедовых передадут в Мещанский суд

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уголовное дело в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которых обвиняют в хищении более 11 миллиардов рублей, направят в Мещанский суд столицы. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

— Басманным судом Москвы на стадии предварительного слушания вынесено постановление о направлении уголовного дела в отношении Зиявудина Магомедова, Магомеда Магомедова по подсудности в Мещанский районный суд Москвы, — отметили в суде.

Ранее срок содержания фигурантов дела под стражей был продлен на полгода, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова обвиняют в хищениях, растратах и организации преступной группировки.

Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.

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