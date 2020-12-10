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У актрисы сериала «Тайны следствия» пропал сын
Актриса Магдалина Баурова / Фото: instagram.com/_______grace___

У актрисы сериала «Тайны следствия» пропал сын

Ксения Монахова

Происшествия

Актриса сериала «Тайны следствия» Магдалина Баурова обратилась с заявлением полицию. Петербургская артистка рассказала, что накануне ее 13-летний сын ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Ранее подросток никогда не сбегал из дома. Также мальчик не состоит на учете по делам несовершеннолетних, сообщает «Пятый канал».

Актриса Магдалина Баурова известна ролями в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей-15», «Возвращение Синдбада», «Эра стрельца», «Ментовский войны».

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