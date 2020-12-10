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Женщина из Америки решила принять гражданство РФ после бродяжничества в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Женщина из Америки решила принять гражданство РФ после бродяжничества в Москве

Ксения Монахова

Общество

Женщина из Соединенных Штатов Америки решила принять российское гражданство после того, как несколько месяцев жила в подъездах Москвы.

В среду, 9 декабря, в правоохранительные органы обратился сотрудник консульского отдела посольства Америки в столице Пол Синьорелли. Он рассказал, что находится в поисках 36-летней гражданки США по имени Марина.

Как сообщил дипломат, разыскиваемая не имеет в столице определенного места жительства, иногда она проживала в подъезде дома на улице Вавилова.

Дипломат пояснил, что примерно летом 2018 года гражданка США приехала в Москвыу и стала снимать квартиру в доме на улице Вавилова. Однако в сентябре 2020 года у нее закончился срок аренды. После этого женщина перенесла вещи на лестничную площадку и стала там проживать.

— Председатель ТСЖ обратилась в полицию, после чего Марина стала скитаться по подъездам в разных районах Москвы. В начале ноября посольство США обратилось в полицию, чтобы разыскать женщину. В результате Марину нашли на Белорусском вокзале, — цитирует слова источника в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».

Марину доставили в отдел, где оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства России. Затем женщину отпустили, так как она не совершала никаких преступлений на территории страны. Она рассказала, что ни с кем из родственников общаться больше не желает и хочет поменять американское гражданство на российское. От написания заявления дипломат отказался. По данному факту ведется проверка.

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