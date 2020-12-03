Как молодым специалистам помогают найти первую работу в Москве

Участник проекта «Первая работа» Илья Пирогов успешно трудоустроился в Департамент информационных технологий Москвы. Сейчас он работает на удаленке и параллельно учится в магистратуре / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Проект центра занятости «Первая работа» демонстрирует результаты. Несмотря на пандемию, выпускники успешно трудоустраиваются. В четверг, 3 декабря, «Вечерняя Москва» встретилась с москвичом, которому помогли найти работу.

Правительство Москвы помогает выпускникам вузов и колледжей в поиске работы и трудоустройстве — это один из приоритетов работы столичной службы занятости. Осенью 2020 года центр занятости населения «Моя работа» запустил уникальный проект «Первая работа», направленный на трудоустройство молодых специалистов без опыта на квотируемые рабочие места. Благодаря проекту 22-летний выпускник вуза Илья Пирогов стал сотрудником отдела централизованного контроля ГКУ «Инфогород» Департамента информационных технологий правительства Москвы.

— По закону города Москвы «О квотировании рабочих мест» организации, где работают больше 100 человек, обязаны выделять в штате 2 процента мест для трудоустройства молодежи, — отметили в центре занятости.

В этом году из-за пандемии коронавируса выпускникам особенно непросто было найти подходящую вакансию на рынке труда. Илья Пирогов рассказал, что еще в 11-м классе четко понял, что хочет заниматься информационной безопасностью, и после школы поступил в Институт истории и государственного управления Башкирского государственного университета. К сожалению, самый важный, заключительный этап студенчества Ильи пришелся на период пандемии — сдача госэкзаменов и защита диплома проходили дистанционно. Продолжить обучение он решил в Москве и поступил в магистратуру Государственного университета управления, параллельно занялся поиском работы.

В августе 2020 года Илья увидел на портале по трудоустройству статью о проекте «Первая работа». Он подходил по всем параметрам: в проекте могут участвовать выпускники вузов и колледжей в возрасте от 18 до 26 лет, имеющие российское гражданство, без опыта работы по трудовой книжке. Илья зарегистрировался на сайте czn.mos.ru, заполнил заявку и отправил резюме.

— Мне позвонили из центра занятости всего через недели две и сообщили, что моя кандидатура заинтересовала работодателя, — поделился он. — Теперь я точно знаю, что проект «Первая работа» реально помогает вчерашним выпускникам, у каждого есть шанс трудоустроится.

На следующий день после звонка специалиста центра с Ильей связались из ГКУ «Инфогород» и предложили пройти собеседование онлайн. Молодой человек отметил, что работа в государственной организации была его давней мечтой.

— Собеседование проводили руководитель и менеджер по персоналу. Волнение ушло буквально после первых вопросов. Не надо было что-то придумывать и казаться опытнее, чем я есть на самом деле, — рассказал Илья. — Мои знания оценили положительно, и с 9 ноября я приступил к своей первой работе.

Молодой человек добавил, что помимо электронной трудовой книжки попросил оформить ему бумажную.

— Чтобы моя мечта, ставшая явью, была более ощутима, — пояснил он.

Отметим, что в случае необходимости перед собеседованием с работодателем карьерные эксперты центра тщательно готовят кандидата. Затем они сопровождают его на всех этапах интервью и даже во время испытательного срока.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Шкут, директор столичного центра занятости «Моя работа» департамента труда и социальной защиты населения:

— В первую очередь, Центр занимается трудоустройством молодых специалистов на квотируемые рабочие места. И благодаря новому проекту «Первая работа» еще три тысячи выпускников смогут трудоустроиться по специальности в самое ближайшее время. Это уникальная возможность для молодых специалистов начать свою карьеру в государственном секторе.

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